عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يرددها أهل غزة.. الحمد لله تبهر العالم وتدفع الأجانب لاعتناق الإسلام

سحر كلمة الحمد لله
سحر كلمة الحمد لله لدى الاجانب

سحر كلمة الحمد لله.. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المقاطع القصيرة لمؤثرين أجانب يعتنقون الدين الإسلامي بعد أيام فقط من متابعة أحداث غزة وبحثهم عن سر ترديدهم لكلمة الحمد لله وتلاوة القرآن أثناء القصف وإيمانهم الراسخ بأن ما يحدث هو ارادة الله سبحانه وتعالى. 
 

txt

جماهير ميلان تحول المدرجات إلى ساحة دفاع عن غزة.. فيديو

txt

الصحة: ننسق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لنقل المصابين من غزة للمستشفيات المصرية


مازالوا يقولون الحمد لله.. قالت إحدى البلوجر الأمريكيين على صفحتها: “مازال الفلسطينييون يرددون كلام النبي يعقوب ولكن بطريقة مختلفة، وحينما بحثت وجدت انهم يقرأون القرآن، وهذا الكتاب يرسخ إيمانهم وهم يفعلون كلام الله، هم شعب مؤمن حقا، الأمر الذي دفعني لشراء نسخة من القرآن وقرأته، وقد وجدت مفاجأة”. 

وأضافت: "تفاجأت وأنا أقرأ القرآن أن الغرب كذبوا علينا، وأن الفلسطينيين شعب مؤمن لذلك قررت أن أعتنق الإسلام لأنه دين سلام". 



وانتشرت المقاطع التي يعلن فيها البلوجرز إسلامهم بعد البحث عن كلمة الحمد لله التي يرددها اهل قطاع غزة اثناء القصف المستمر لمنازلهم واستشهاد ابنائهم. 

وأبهر سحر كلمة "الحمد لله" التي يقولها أهل غزة وقوة إيمانهم وصبرهم بعد فقد ذويهم، المجتمع الغربي ودفع الكثيرين إلى قراءة القرآن واعتناق الإسلام.

وعلق أحد المتابعين على تلك الفيديوهات قائلا: “في عز كل ما نشاهده والله هذه الفيديوهات تفرحنا ، كل ماهو من عند الله خير”.

وقال آخر: بعد هذه الحرب هناك فتح كبير قديم وإعلاء كلمة الله ستكون في كل قطب من الكرة الأرضية، إخواننا في غزة غيروا نظرة الغرب عن الإسلام والمسلمين، الله أكبر".
 

سحر كلمة الحمد لله مواقع التواصل الدين الإسلامي القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

كسر حاجز 1400 جنيه.. تطور جديد في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في قضية سب وقذف محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

جماهير ميلان تحول المدرجات إلى ساحة دفاع عن غزة.. فيديو

أكبر شريحة بيتزا..فنان عربي يثير الجدل على إنستجرام| فيديو

أوهام حول مرض السكري وطرق التعامل مع المريض

مخاطر الذكاء الاصطناعي في قمة عالمية

شعبنا يرفض مـ جازر إسرائيل.. بلوجر أمريكي يفضح تضليل إعلامهم بشأن غزة

عش الغراب ينهي حياة ثلاثة أشخاص في أستراليا.. ماذا حدث ؟

تلف الأوزون وانفجار كوكب الأرض.. تهديد خطير من الفضاء على حياة البشر

فيروس كورونا يتسبب في أضرار دائمة للدماغ.. تعرف على التفاصيل

ترشيحاتنا

خطوات استخراج جواز سفر لأولادك في أسرع وقت

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 5-11-2023

ربط حساب واتساب WhatsApp بالإيميل.. اعرف الطريقة

رحاب الفخراني: تجهيز 1000 طن مواد غذائية مساعدات لأهالي غزة

اعتداءات جديدة في غزة.. 51 شهيدا إثر قصف إسرائيلي لمخيم المغازي

أفضل صيغ الحمد في القرآن.. تتسارع الملائكة لكتابتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ