يرددها أهل غزة.. الحمد لله تبهر العالم وتدفع الأجانب لاعتناق الإسلام

سحر كلمة الحمد لله.. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المقاطع القصيرة لمؤثرين أجانب يعتنقون الدين الإسلامي بعد أيام فقط من متابعة أحداث غزة وبحثهم عن سر ترديدهم لكلمة الحمد لله وتلاوة القرآن أثناء القصف وإيمانهم الراسخ بأن ما يحدث هو ارادة الله سبحانه وتعالى.





مازالوا يقولون الحمد لله.. قالت إحدى البلوجر الأمريكيين على صفحتها: “مازال الفلسطينييون يرددون كلام النبي يعقوب ولكن بطريقة مختلفة، وحينما بحثت وجدت انهم يقرأون القرآن، وهذا الكتاب يرسخ إيمانهم وهم يفعلون كلام الله، هم شعب مؤمن حقا، الأمر الذي دفعني لشراء نسخة من القرآن وقرأته، وقد وجدت مفاجأة”.



وأضافت: "تفاجأت وأنا أقرأ القرآن أن الغرب كذبوا علينا، وأن الفلسطينيين شعب مؤمن لذلك قررت أن أعتنق الإسلام لأنه دين سلام".





وانتشرت المقاطع التي يعلن فيها البلوجرز إسلامهم بعد البحث عن كلمة الحمد لله التي يرددها اهل قطاع غزة اثناء القصف المستمر لمنازلهم واستشهاد ابنائهم.



وأبهر سحر كلمة "الحمد لله" التي يقولها أهل غزة وقوة إيمانهم وصبرهم بعد فقد ذويهم، المجتمع الغربي ودفع الكثيرين إلى قراءة القرآن واعتناق الإسلام.

وعلق أحد المتابعين على تلك الفيديوهات قائلا: “في عز كل ما نشاهده والله هذه الفيديوهات تفرحنا ، كل ماهو من عند الله خير”.

وقال آخر: بعد هذه الحرب هناك فتح كبير قديم وإعلاء كلمة الله ستكون في كل قطب من الكرة الأرضية، إخواننا في غزة غيروا نظرة الغرب عن الإسلام والمسلمين، الله أكبر".

