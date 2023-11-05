جماهير ميلان تحول المدرجات إلى ساحة دفاع عن غزة.. فيديو

حرص جمهور نادي ميلان على التضامن مع القضية الفلسطينية بتحويل المدرجات إلى منصة تضامن ضد ما يحدث من مجازر في قطاع غزة التي تعاني من العدوان من الكيان الصهيوني، وقصف متكرر على قطاع غزة، وذلك خلال مباراة أودينيزي في الدوري الإيطالي.



ورفعت جماهير ميلان لافتة خلال مواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي، مكتوبًا عليها: "اصمتوا عندما ينام الأطفال وليس عندما يموتون.. أوقفوا كل الحروب".



واهتمام جمهور ميلان على التضامن مع فلسطين التي تكبد من العدوان من الكيان الصهيوني، وقصف متكرر على مجال غزة، وذلك خلال مباراة أودينيزي في الدوري الإيطالي، لفت انظار العالم وجميع متابعي الدوري الايطالي حول العالم الى ما يحدث في قطاع غزة.

لافتة ميلان:



اصمتوا عندما يكون الاطفال نائمين لا عندما يموتون، فلتتوقف كل الحروب pic.twitter.com/jrhoCAGnws — Screen Mix (@ScreenMix) November 4, 2023

وردد المشاركون في المسيرة شعارات مؤيدة لفلسطين ومطالبة بـ"إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والدعوة لوقف قتل المدنيين، وإنهاء المجازر المرتكبة بحقهم".

ورفع المشاركون في المسيرة التي نظمتها عدة منظمات شبابية، لافتات تطالب بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتندد بالإبادة الجماعية وقصف الأطفال والمدنيين في فلسطين.

وتضامن جمهور نادي ميلان مع فلسطين على طريقته الخاصة، اذ رفع الألتراس الفريق خلال مواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي، لافتة كُتب عليها: "اصمتوا عندما ينام الأطفال وليس عندما يموتون.. أوقفوا كل الحروب".



وشهدت معظم مدن الدول الأوروبية مظاهرات احتشدت في الشوارع للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي وإيقاف الحرب فورا ومنع الإبادة الجماعية ضد المدنيين.

