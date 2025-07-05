ملخص وأهداف فوز نشيلسي على بالميراس البرازيلي في كأس العالم

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي ، إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه الصعب على فريق بالميراس البرازيلي بنتيجة 2 - 1، صباح اليوم السبت، ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة.



وتقدم تشيلسي بهدف نجمه كول بالمر في الدقيقة 16 بتسديده متقنة بيسراه، ثم أدرك بالميراس التعادل بهدف في الدقيقة 53 عن طريق لاعبه الشاب إستيفاو بتصويبه خادعة من داخل منطقة الجزاء.



وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع أن المباراة في طريقها إلى الأشواط الإضافية بسبب تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، تمكن تشيلسي من تسجيل هدف الفوز في وقت قاتل وتحديدا في الدقيقة 84، ومن خطأ ساذج لحارس بالميراس ويفيرتون الذي حول تسديده مالو جوستو لاعب تشيلسي إلى مرماه بالخطأ.



وواصل تشيلسي مشواره في مونديال الأندية بنجاح، ليبلغ المربع الذهبي، حيث تأهل لمواجهة فريق برازيلي آخر في الدور نصف النهائي وهو فريق فلومينينسي، يوم الثلاثاء المقبل.







وصعد فلومينينسي للدور نصف النهائي للمونديال بعد تغلبه على فريق الهلال السعودي بنتيجة 2- 1، مساء الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية للمسابقة.



وكان تشيلسي قد تأهل للدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية بعد تغلبه في دور الـ 16 على فريق بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4 -1، فيما صعد بالميراس بعد فوزه على مواطنه بوتافوجو بهدف دون رد.

أعلن كل من انزو ماريسكا وأبل فييرا تشكيل تشيلسي الانجليزي وبالميراس البرازيلي تشكيل المواجهة التي ستجمعهما فجر اليوم /السبت/ على ملعب "لينكولن فاينانسيال فيلد"؛ في إطار الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم والمقامة في الولايات المتحدة الاميركية.



وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي..حراسة المرمي: روبرت سانشيز، وفي خط الدفاع: مالو جوستو - ناثانيل تشالوباه – ليفي كولويل – مارك كوكوريا، وفي خط الوسط: رييس جيمس – إنزو فيرنانديز-كريستوفر نكونكو – كول بالمر – بيدرو نيتو، وفي الهجوم: ليام ديلاب.



فيما جاء تشكيل بالميراس: في حراسة المرمى "ويفرتون"، وفي خط الدفاع: أجوستين جايي - برونو فوكس - ميكائيل– فاندرلان، وفي خط الوسط: ريتشارد ريوس – إيمليانو مارتينيز – آلان، وفي الهجوم: إستيفاو – فيتور روكي – فاكوندو توريس.



وكان تشيلسي قد تأهل لربع النهائي بفوزه على بنفيكا 4-1، بينما جاء تأهل بالميراس على حساب مواطنه بوتافوجو بهدف نظيف.



وسيواجه المتأهل من مباراة تشيلسي وبالميراس في نصف النهائي فريق فلومينيسي البرازيلي والذي تأهل علي حساب الهلال السعودي 2-1.