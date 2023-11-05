الصحة: ننسق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لنقل المصابين من غزة للمستشفيات المصرية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن السماح بدخول المصابين أو الجرحى الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية بدأ منذ مطلع نوفمبر الجاري، لتلقي العلاج في مستشفيات شمال سيناء، كما يُكْشَف عن حاملي الجنسيات الأجنبية من خلال الحجر الصحي المصري.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه نُسِّق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، والذي يرسل بيانات بأسماء بالحالات، والتي تُنْقَل من خلال سيارات الإسعاف المصرية عبر معبر رفح، لإجراء الكشف الطبي عليهم على نحو دقيق ثم يُحَوَّلُون للمستشفيات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن عدد الحالات التي تُسْتَقْبَل بالمستشفيات يتراوح ما بين 40 إلى 50 حالة في المتوسط يوميا، موضحا أن دور وزارة الصحة هو تقديم الدعم كله للأشقاء في قطاع غزة.