عبد الغفار: كفاءة وزارة الصحة والعاملين بها أثمرت بالعمل الجيد مع القضية الفلسطينية

التعامل مع الجرحى والمصابين من قبل الدكاترة والمسعفين تعامل لائق ويحمل مشاعر الإنسانية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن التعامل مع الجرحى والمصابين من قبل الدكاترة والمسعفين تعامل لائق ويحمل جميع المشاعر الصادقة والإنسانية، لأننا مقدرين حالتهم الصحية والنفسية أيضاً.

وأضاف «عبد الغفار» من خلال لقائه بأحدى المراسلين لقناةCBC" " أن كفاءة وزارة الصحة المصرية والعاملين بها أثمرت اليوم بالعمل الجيد والمساعدات والأسعافات الأولية الذي قدمتوها لأخواتنا في قطاع غزة.

أشار وزير الصحة والسكان، إلي أن لا يوجد في العالم دولة قدمت مثل ما قدمت مصر لأخوتنا في غزة وخير مثال اليوم، لافتاً إلي :"أحنا واقفين دلوقتي ومش هنمشي ومستنيين الحالات علشان نخفف ألامهم و أوجاعهم".