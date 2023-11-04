وزير الصحة: مستشفيات سيناء تستقبل يوميا متوسط 50 حالة إصابة من غزة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، عن استقبال حالات المصابين القادمين من قطاع غزة، موضحًا أن مستشفيات سيناء تستقبل يوميا متوسط 50 حالة إصابة قادمين من غزة.

وقال "عبد الغفار" خلال مؤتمر صحفي، إن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة والسكان منذ بداية الأزمة يتم تنفيذها، بشكل جيد للغاية، وجميع المستشفيات تؤدي عملاً بطولياً، في النهار والليل لكي يتمكنوا من تخفيف الآلام عن المصابين الفلسطينيين.

وأوضح وزير الصحة، أن إصابات الجرحى الفلسطينيين تتراوح بين كسور وشظايا، وكسور في الجمجمة و بتر في الأطراف، وهناك أطفال يصل أعمارهم إلى 8 سنوات يعانون من هذه الإصابات.

وأشار وزير الصحة، إلى أن هناك 150 سيارة إسعاف بشكل يومي عند معبر رفح استعدادا لاستقبال الحالات المصابة و التعامل معها بالفرز و التشخيص، ثم الإنتقال إلى الأماكن المؤهلة.