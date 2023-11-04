وزير الصحة: الرئيس السيسي يتابع يوميا عمليات مساعدة الأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم في مصر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع يوميا عمليات مساعدة الأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم في مصر.

وأوضح "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس السيسي يتابع الأمر يوميًا، ويتم رصد الحالات وما تم من إجراءات وإرسالها إلى رئيس الجمهورية.

وقال وزير الصحة، إن الأمر يلقى كامل الدعم من الرئيس السيسي مهما كانت التكلفة والمجهود، ويتم توجيه الدعم الكامل لأشقائنا في فلسطين.

وأضاف: “إننا لسنا في حاجة لإنشاء مستشفيات ميدانية في سيناء، مستشفياتنا تستوعب الأعداد القادمة من غزة”.