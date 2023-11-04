وزير الصحة:إصابات الجرحى الفلسطينيين تتراوح ما بين كسور الجمجمة وبتر الأطراف

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، إن إصابات الجرحى الفلسطنيين تتراوح بين كسور و شظايا ، و كسور في الجمجمة و بتر في الأطراف ، مضيفاً أن هناك أطفال يصل أعمارهم إلى 8 سنوات يعانون من هذه الإصابات.

وزير الصحة:150 سيارة إسعاف بشكل يومي عند معبر رفح



وأضاف خالد عبد الغفار وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي بشأن تفاصيل علاج المصابين الفلسطنيين ، أن جميع المستشفيات تؤدي عملاً بطولياً، في النهار و الليل لكي يتمكنوا من تخفيف الآلام عن المصابين الفلسطنيين ، لافتاً إلى أن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة و السكان منذ بداية الأزمة يتم تنفيذها، بشكل جيد للغاية.



وأشار وزير الصحة إلى ، أن هناك 150 سيارة إسعاف بشكل يومي عند معبر رفح إستعداداً لاستقبال الحالات المصابة و التعامل معها بالفرز و التشخيص، ثم الإنتقال إلى الأماكن المؤهلة.