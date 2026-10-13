القبض على المتهمين بالتعدى على شخص بسلاح أبيض في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يحملان أسلحة بيضاء بالتعدى على آخر ورشقه بالحجارة بأحد الشوارع بالبحيرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 / الجارى تبلغ لمركز شرطة رشيد من (مزارع – مقيم بدائرة المركز ) بتضرره من آخرين لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والتلويح بإستخدام أسلحة بيضاء ورشقه بالحجارة "دون حدوث إصابات" لخلافات بينهم حول الجيرة .





أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عامل ، نجله مقيمان بذات الدائرة )، وتم بإرشادهما ضبط (الأسلحة البيضاء "المستخدمة فى الواقعة") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .