حبس متهمة سنتين وإلزامها بتعويض 100 ألف جنيه لإتلافها مسكن جيرانها بعين شمس

​أصدرت محكمة جنح عين شمس حكماً قضائياً رادعاً يقضي بحبس المتهمة سنتين مع الشغل، وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتاً، وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 100,001 جنيه (مائة ألف وجنيه واحد) على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامها بالمصاريف الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على خلفية اتهامها بإتلاف مسكن جيرانها وتدمير أجزاء من الخرسانة والتشطيبات وتسريب المياه.



​وكان المستشار أحمد سامي المليجي المحامي، قد تقدم بصحيفة ادعاء مدني وطالب فيها بتطبيق أقصى العقوبة المقررة قانوناً على المتهمة، لارتكابها جرائم الإتلاف العمدي وإلحاق أضرار بالغة بسلامة العقار والمسكن.



​وطالب أمام هيئة المحكمة بإلزام المتهمة بالتعويض المدني المؤقت، جراء الأضرار المادية والأدبية الجسيمة التي لحقت بموكله وأسرته نتيجة التعديات والتكسير العمدي بأرضية المسكن، مما أدى لإتلاف البلاطة الخرسانية الفاصلة واستمرار تسريب المياه والتسبب في تلفيات واسعة.



​واستند دفاع المجني عليه في إثبات اتهامه إلى تقارير المعاينة الرسمية والتحقيقات التي أثبتت وجود أضرار هيكلية وجسيمة بالمسكن، معتبراً أن الواقعة تتجاوز الخلافات الجوارية العادية إلى جريمة إتلاف مكتملة الأركان تهدد أمن وسلامة العقار وسكانه.

​وعقب تداول الدعوى بالجلسات وسماع الدفاع والمرافعة، أصدرت المحكمة منطوق حكمها الصارم بإدانة المتهمة وإلزامها بالتعويض والمصاريف.



​وفي تصريح صحفي عقب صدور الحكم، أكد المستشار أحمد سامي المليجي المحامي أن هذا الحكم يمثل انتصاراً لسيادة القانون ورسالة رادعة لكل من يتعدى على ملكية غيره أو يضر بمساكن المواطنين، مشدداً على أن حرمة المسكن وسكونه خط أحمر، وأن مكتبه يستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الحكم واسترداد كافة حقوق موكله.