عمايري يكشف كواليس خلاف شارة مطبخ المدينة ويوضح أسباب تصاعد الجدل حول ترتيب الأبطال

كشف الفنان السوري عبد المنعم عمايري عن تفاصيل الخلاف الذي نشب بشأن ترتيب أسماء أبطال مسلسل «مطبخ المدينة» على تتر العمل، موضحاً طبيعة الاتفاق الذي جرى قبل بدء العرض، والأسباب التي أدت إلى تغييره في اللحظات الأخيرة. كما تحدث عن الفارق في ردود الفعل الجماهيرية بين المسلسل و«سعادة المجنون»، اللذين شارك في بطولتهما خلال موسم دراما رمضان الماضي، مشيراً إلى أن ظروف العرض وانتشار القنوات التلفزيونية لعبت دوراً مهماً في وصول الأعمال إلى الجمهور.

وجاءت تصريحات عمايري خلال استضافته في برنامج «مساحة خاصة»، حيث تناول عدداً من التفاصيل المتعلقة بتجربته الدرامية الأخيرة، متطرقاً إلى كواليس العملين، والاختلافات التي ظهرت في حجم التفاعل معهما، إلى جانب موقفه من الجدل الذي صاحب ترتيب أسماء النجوم على شارة «مطبخ المدينة».

عبد المنعم عمايري يوضح أسباب اختلاف صدى «سعادة المجنون» و«مطبخ المدينة»

وفي حديثه عن العملين، أوضح عبد المنعم عمايري أن مسلسل «سعادة المجنون» لم يكن غائباً عن المنافسة الدرامية، رغم أن حجم التفاعل الجماهيري معه لم يصل إلى المستوى الذي حققه مسلسل «مطبخ المدينة». وأرجع هذا الاختلاف إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بظروف عرض كل عمل، وفي مقدمتها القنوات التلفزيونية التي تولت بث المسلسلين ومدى انتشارها بين المشاهدين.

وأشار الفنان السوري إلى أن الإمكانات الإنتاجية التي وفرتها شركة «غولدن لاين» لمسلسل «سعادة المجنون» كانت متاحة لإنجاز العمل، مؤكداً أن اختلاف مستوى الانتشار لا يرتبط بالضرورة بالجوانب الإنتاجية وحدها، وإنما يتأثر أيضاً بالمنصات والقنوات التي يصل من خلالها العمل إلى الجمهور.

وأضاف أن عرض «مطبخ المدينة» عبر شبكة قنوات MBC، إلى جانب محطات تلفزيونية أخرى، ساعد على وصول المسلسل إلى قاعدة أكبر من المشاهدين، وهو ما انعكس على حجم حضوره الجماهيري والاهتمام الذي حظي به خلال الموسم الرمضاني.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على أهمية التوزيع التلفزيوني في تحديد مدى انتشار الأعمال الدرامية، إذ لا يتوقف نجاح المسلسل على عناصره الفنية والإنتاجية فحسب، بل يتأثر كذلك بفرص مشاهدته واتساع نطاق عرضه.

تفاصيل الاتفاق الأول بشأن شارة «مطبخ المدينة»

وتطرق عبد المنعم عمايري إلى الخلاف الذي ارتبط بترتيب أسماء أبطال مسلسل «مطبخ المدينة»، كاشفاً أن الاتفاق المبدئي كان يقضي بظهور أسماء النجوم الأربعة المشاركين في البطولة معاً على الشارة، وهم عباس النوري، ومكسيم خليل، وأمل عرفة، وعبد المنعم عمايري.

وأوضح أن هذا التفاهم جرى منذ المراحل الأولى للاتفاق مع مخرجة العمل والأطراف المعنية وشركة الإنتاج، على أساس أن تظهر أسماء الأبطال الأربعة بصورة متفق عليها مسبقاً، دون أن ينفرد أحدهم بالظهور قبل بقية زملائه بالشكل الذي أثار الجدل لاحقاً.

لكن، بحسب ما رواه عمايري، طرأ تغيير على الصيغة المتفق عليها قبل عرض المسلسل، بعدما وقّع الفنان مكسيم خليل عقداً يتضمن ظهور اسمه منفرداً قبل أسماء بقية الممثلين على الشارة.

وأوضح عمايري أن هذا التغيير كان سبباً في اعتراضه، لا سيما أن التفاهم الذي جرى معه في بداية الاتفاق كان يقوم على صيغة مختلفة، وهو ما أعاد مسألة ترتيب الأسماء إلى الواجهة مع اقتراب عرض المسلسل.

موقف عمايري من تصدّر اسم مكسيم خليل للشارة

وفي سياق توضيحه لموقفه من الأزمة، أشار عبد المنعم عمايري إلى أن ظهور اسم مكسيم خليل منفرداً في مقدمة الشارة قد يكون حقاً مشروعاً له إذا كان ذلك منصوصاً عليه بوضوح في العقد الذي وقّعه مع جهة الإنتاج.

إلا أن عمايري ميّز بين ما قد يكون متاحاً لخليل بموجب عقده، وبين الاتفاق الذي أُبرم معه شخصياً، مؤكداً أن الصيغة التي وافق عليها في البداية لم تكن تتضمن هذا الترتيب، وهو ما دفعه إلى الاعتراض عندما تغيرت التفاصيل قبل العرض.

وتعكس هذه التصريحات أن جوهر الخلاف، وفق رواية عمايري، لم يكن اعتراضاً مطلقاً على حصول أحد النجوم على ترتيب معين، بقدر ما تعلق بالاختلاف بين التفاهم الأولي الذي جرى الاتفاق عليه وبين الصيغة التي ظهرت لاحقاً على شارة المسلسل.

كما تكشف الواقعة عن حساسية مسألة ترتيب الأسماء في الأعمال الدرامية، خصوصاً عندما يجمع المسلسل مجموعة من النجوم المعروفين، ويكون لكل منهم حضوره الفني وجمهوره، الأمر الذي يجعل تفاصيل الشارة جزءاً من التفاهمات المهنية التي تسبق عرض العمل.



لقب «أستاذ».. الحل الذي أنهى الخلاف

وكشف الفنان السوري أن الحل الذي جرى التوصل إليه لمعالجة الخلاف تمثل في وضع لقب «أستاذ» قبل اسمه على شارة «مطبخ المدينة»، في محاولة للوصول إلى صيغة تنهي الإشكال المتعلق بترتيب الأسماء.

وجاء هذا الحل بعد الاعتراض الذي أبداه عمايري على تغيير الاتفاق الأولي، ليصبح اللقب المضاف إلى اسمه جزءاً من المعالجة التي جرى اعتمادها للتعامل مع المسألة.

ورغم أن الخلاف ارتبط بتفصيل محدد في شارة المسلسل، فإن حديث عمايري أظهر أن الاتفاقات المتعلقة بظهور أسماء الفنانين تحظى بأهمية لدى الممثلين، لا سيما عندما ترتبط ببنود جرى التفاهم عليها قبل بدء التصوير أو قبل طرح العمل للجمهور.

وتبقى الشارة إحدى الواجهات الأساسية التي تقدم العمل الدرامي للمشاهد، كما تمثل مساحة لإبراز أسماء المشاركين فيه، وهو ما يجعل الاتفاق بشأنها من التفاصيل التي تتطلب وضوحاً بين الفنانين وجهات الإنتاج منذ البداية.

عبد المنعم عمايري: قيمة العمل تتجاوز ترتيب الأسماء

وعلى الرغم من كشفه تفاصيل الخلاف، شدد عبد المنعم عمايري في ختام حديثه على أن ترتيب الأسماء على الشارة ليس العنصر الأهم في تقييم المسلسل أو الحكم على قيمته الفنية، مؤكداً أن ما يقدمه العمل للمشاهد هو العامل الذي يستحق التركيز في النهاية.

وأوضح أن الجمهور يهتم بالدرجة الأولى بالمحتوى الذي يتابعه، وبالقصة والأداء والعناصر الفنية التي يتضمنها المسلسل، أكثر من اهتمامه بالتفاصيل المتعلقة بترتيب أسماء الممثلين في المقدمة.

ويعكس هذا الموقف محاولة للفصل بين الخلافات المهنية التي قد تحدث خلف الكواليس وبين النتيجة النهائية التي تصل إلى الجمهور، إذ يرى عمايري أن القيمة الحقيقية لأي تجربة درامية تتحدد بما تقدمه من مضمون فني، وبقدرتها على ترك أثر لدى المشاهدين.

وبذلك، جمع حديث عبد المنعم عمايري بين توضيح أسباب اختلاف صدى «سعادة المجنون» و«مطبخ المدينة»، وكشف تفاصيل الخلاف المتعلق بشارة المسلسل الأخير، بدءاً من الاتفاق الأولي على ظهور الأبطال الأربعة معاً، مروراً بتغيير ترتيب الأسماء، وصولاً إلى الحل الذي تمثل في إضافة لقب «أستاذ» قبل اسمه.

وفي الوقت الذي أعاد فيه هذا الحديث تسليط الضوء على كواليس العمل، أكد عمايري أن التفاصيل المرتبطة بالشارة، على أهميتها بالنسبة إلى الاتفاقات المهنية، لا ينبغي أن تحجب جوهر التجربة الدرامية، الذي يظل مرتبطاً بالمحتوى الفني وما يتركه من انطباع لدى الجمهور.