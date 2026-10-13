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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عروض الجزائر والأردن ولبنان والفنون الشعبية المصرية في أولى ليالي مهرجان الإسماعيلية الـ 26

عروض الجزائر والأردن ولبنان
عروض الجزائر والأردن ولبنان
أ ش أ

انطلقت أولى ليالي العروض الفنية لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته السادسة والعشرين، والذي يقام برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ونبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، ويقام بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة برئاسة د. هويدا كامل، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وهيئتي التنشيط السياحي وقناة السويس.

وشهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية عروضا فنية متنوعة، تضمنت عرضا لفرقة الجزائر للفنون الشعبية بقيادة عبد المالك حميد، شمل فقرات استعراضية عكست ملامح التراث الشعبي منها "الاستعداد للحرب" و"الانتصار" و"الشاوي" و"النايلي".

كما قدمت فرقة القلوب البيضاء 1 بقيادة مصمم الاستعراضات إبراهيم المصري، باقة من العروض الفنية، تضمنت "الصعيدي" و"لا للتنمر" و"من كل الدنيا"، إلى جانب رقصة "التنورة" التي أضفت أجواء من البهجة والتفاعل، وتألقت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية بقيادة إبراهيم عبد المقصود، بتقديم باقة من الفقرات الاستعراضية، شملت "الحضرة" و"الغزل الفلاحي" و"أفراح الحصاد" و"الفرح".

كما شهد اليوم عرضا فنيا لفرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة سامح الكاشف، تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستلهمة من التراث السيناوي، من بينها "سيناء" و"الدبكة و"الدحية" و"رجال سيناء" و"قيموا الأفراح".

وتواصلت الفعاليات بنقابة المهندسين بحضور الفنان ماهر كمال، مدير المهرجان، وقدمت فرقة شباب وشابات السلط الأردنية للفنون الشعبية مجموعة من الفقرات الاستعراضية، منها "الدبكة" التي تعكس ملامح التراث الثقافي الأردني.

وتضمنت الفعاليات عروض فنية لفرقة النادي العام لهيئة قناة السويس لذوي الهمم، قدمت خلاله فقرات "السمسمية" و"التنورة" و"المانجا" و"معانا ريال" و"الصعيدي"، واختتمت مع عروض فرقة العبادية اللبنانية للفنون الشعبية منها "اشتقنا لبنان" و"الدبكة" و"البدو" و"يا مغزال" و"التحية".

وتنفذ فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته السادسة والعشرين من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة الإسماعيلية، ويشهد تنظيم معرض للحرف البيئية.

ويشارك في المهرجان هذا العام 15 فرقة مصرية وأجنبية، منها 8 فرق تمثل دول روسيا ورومانيا ولبنان وتنزانيا والسودان والجزائر والأردن وإندونيسيا، و7 فرق تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، هي الإسماعيلية وبني سويف والحرية بالإسكندرية والعريش وكفر الشيخ وأسوان للفنون الشعبية وفرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية.

كما تشارك فرقة القلوب البيضاء لذوي الاحتياجات وفرقة ذوي القلوب البيضاء 2، التابعتين لمديرية الشباب والرياضة، وفرقة النادي العام لهيئة قناة السويس.

وتتواصل العروض اليوم الثلاثاء، حيث يشهد قصر ثقافة الإسماعيلية عروضا لفرق تنزانيا ورومانيا والإسماعيلية.

وتستقبل نقابة المهندسين عروض فرق إندونيسيا والحرية بالإسكندرية والسودان والقلوب البيضاء 2.

وتختتم الفعاليات في الثامنة مساء الجمعة 16 أكتوبر، بحفل فني وتكريم للفرق المشاركة على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

العروض الفنية مهرجان الإسماعيلية فنون الشعبية

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