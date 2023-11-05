محمد هاني يتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام

شارك نجم الأهلي محمد هاني صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وظهر محمد هاني في الصور بإطلالة متميزة من داخل الملعب أثناء مباراته الأخيرة.

وأثنى عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق على محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.



قال عادل عبد الرحمن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اللاعب الوحيد اللي بيلعب كويس بدون منافسة من أحد هو محمد هاني"

وأضاف: "لما بيبقى في منافس لمحمد هاني في الفريق، محمد هاني مش بيلعب كويس"

وعن حسين الشحات قال: "بدأ يبقى ناضج وكان الأول بيمسك الكورة كتير وبيجري كتير وده بياخد من مجهوده دلوقتي بقى بيلعب السهل".