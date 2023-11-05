سهلة وغير مكلفة.. أسرع طريقة للحصول على تأشيرة شنجن

يشغل بال الكثير الحصول على تأشيرة شنغن التي تمكن حاملها من الدخول والتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي دون أي عوائق، لأنها تشكل عبئا كبيرا في الفترات الماضية في طرق استخراجها والتي كانت تتم عبر التعاملات الورقية والطوابع والملصقات ، أما حاليا فأصبح الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بفضل التوجه نحو رقمنتها.

هذه الخطوة جاءت بفضل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمشرعون الأوروبيون، باتفاقهم على تغيير نظام تأشيرات "شنجن" الحالي بحيث يصبح رقمياً إلى حد كبير، دون الحاجة إلى وضع ملصقات على جوازات السفر.

ويتيح القانون الجديد بمجرد اعتماده رسمياً ودخوله حيز التنفيذ للمسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول دول الاتحاد الاوروبي التقدم عبر الإنترنت بدلاً من الحضور إلى القنصليات أو مكاتب خدمات التأشيرات.

عدد الدول المسموح الدخول إليها بتأشيرة شنغن

تشمل منطقة شنجن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة باستثناء قبرص وإيرلندا وبلغاريا ورومانيا.

ويسمح الاتحاد الأوروبي بالدخول من دون تأشيرة لمواطني أكثر من 60 دولة خارج التكتل. وحاليا على المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة وضع ملصق شنغن على جواز سفرهم.

ربط تأشيرة شنغن بالانترنت

ومع إنشاء قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي لمراقبة حركة دخول وخروج المسافرين وصلاحية الإقامات والفحوص الأمنية عند الحدود، يتقدم نظام التأشيرات الأوروبي بثبات نحو الرقمنة.

وتعتمد بعض الدول مثل أستراليا نظاماً مماثلاً حيث يتم ربط التأشيرة عبر الإنترنت بجواز سفر المسافر دون الحاجة إلى ملصق.

وباستخدام هذه الأنظمة، يمكن للمتقدمين تحميل المستندات المطلوبة ودفع الرسوم.

لكن نظام الاتحاد الأوروبي الجديد يفرض على المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن للمرة الأولى أو الذين لديهم جواز سفر جديد أو قاموا بتغيير بياناتهم البيومتيرية الحضور شخصياً إلى القنصليات أو مكاتب التأشيرات.

خطوات الحصول على تأشيرة شنجن كانت تتم في الفترات السابقة عن طريق هذه الخطوات:

ملء نموذج طلب التأشيرة بعد استكماله وتوقيعه.

دفع رسوم فيزا شنجن

التكلفة الموحدة لتأشيرة شنغن للشخص البالغ هي 80 يورو. يتم إعفاء فئات معينة من المتقدمين – ويشمل ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات والباحثين العلميين ومعظم الطلاب وممثلي المنظمات غير الربحية وكذلك المشاركون في تلك المنظمات وفي الفعاليات ذات الطبيعة الثقافية أو الرياضية أو التعليمية الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 عامًا وحاملو جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والأهل المقربون لمواطني الاتحاد الأوروبي- حيث يتم إعفاؤهم من كافة رسوم التأشيرة. يرجى ملاحظة أن هذه التكلفة تقديرية ولا تشمل رسوم الخدمة لمعالجة التأشيرة، والتي قد يكون عليك دفعها اعتمادًا على طريقة تقديم طلبك.

يجب ان يحتوي جواز السفر على المتطلبات الاتيه:

يحتوي على توقيعك.

به صفحتان فارغتان على الأقل (لتوفير مساحة مخصصة لوضع ملصق تأشيرة شنغن).

صادر خلال العشر سنوات الماضية (أقل من 10 سنوات).

أن يكون ساري المفعول لمدة 3 أشهر على الأقل بعد تاريخ انتهاء تأشيرتك المطلوبة.

تقديم جواز السفر السابق (إن وجد).

صورتان شخصيتان لك لأغراض التحقق من الهوية

(يفضل تثبيتهما بمشبك ورق؛ لا تقم بتدبيسهما أو لصقهما بالصمغ) بحيث تخضع هذه الصور للمواصفات التالية:

أن تكون بحجم صور جواز السفر (3.5 × 4.5 سم).

أن تكون مطابقة لهيئتك الطبيعية خلال الفترة الأخيرة (بمعنى أن تكون قد تم التقاطها خلال الستة أشهر الماضية).

أن تكون ذات خلفية بيضاء موحدة وغير مزخرفة.

ذات منظر أمامي (أن يكون رأسك مواجهًا للكاميرا) وبحيث تكون ملامح وجهك مرئية (أي لا تحجبها الملحقات مثل النظارات الشمسية) وأن تغطي صورتك مساحة 32-36 مم (70-80%) من الصورة. أغطية الرأس التي يتم ارتداؤها لأسباب دينية تعتبر مقبولة.

يلزم تقديم نُسخ من المستندات التالية عند التقديم لفيزا الشنغن:

صفحة جواز السفر التي تحوي على المعلومات الشخصية.

تصريح الإقامة (إن وجد).

تأشيرات شنجن السابقة (إن وجدت).

إثبات التأمين الطبي للسفر بحيث يلبي متطلبات فيزا شنجن التالية:

الحد الأدنى للتغطية التأمينية 30,000 يورو وذلك لمواجهة بعض الحالات الطارئة مثل الحاجة إلى تلقي الرعاية الطبية أو دخول المستشفى أو إعادة الجثمان إلى الوطن في حالة الوفاة.

ساري المفعول طوال مدة التأشيرة بأكملها.

ساري في جميع دول شنغن.

يتضمن شروطًا محددة بوضوح إما على وثيقة التأمين أو خطاب التأكيد.

ملاحظة: لا تعتبر التأمينات الطبية الخاصة ببطاقات الائتمان صالحة.

حجوزات تذاكر الرحلات الجوية و الفنادق للحصول على فيزا شنغن بحيث تلبي المتطلبات التالية:

حجز الطيران / برنامج السفر.

حجز فندقي مؤكد مع العنوان الكامل للفندق (الموقع، رقم الاتصال، الرقم المرجعي للحجز).

إفادة من الكفيل أو من الطرف الذي تعمل لديه في موطنك بما في ذلك اسمه وبيانات الاتصال (الهاتف والعنوان الفعلي) للشركة أو الكفيل، بحيث تصف هذه الإفادة طبيعة عملك وتاريخ التحاقك بالعمل والراتب والمدة المحددة لإجازتك (تاريخ العودة المتوقع إلى العمل) والغرض من السفر. بالإضافة إلى تقديم نسخة من رخصة تجارية سارية المفعول (إن وُجدت) للمستثمر أو الشريك في هذه الشركة.

إثبات الموارد المالية لمقدم الطلب في بلد الإقامة الحالي

يقصد بإثبات الموارد المالية كشوف الحسابات البنكية الشخصية لعدة شهور وبحيث تكون صادرة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة قبل موعد التقديم، وكذلك إثبات بالأصول أو الممتلكات الشخصية الأخرى ذات الصلة .

المستندات المطلوبة لفيزا الشنغن إذا كان المسافر قاصرًا (أقل من 18 عامًا):

خطاب موافقة من كلا الوالدين أو الوصي القانوني.

نسخ من جوازات السفر لكل من الوالدين أو الوصي القانوني.

نسخة من شهادة الميلاد:

إذا كان القاصر مُتبنَّى، فيجب تقديم إثبات التبني.

إذا كان الوالدان مطلقان، عندئذ يلزم تقديم إثبات الطلاق.

إذا كان أحد الوالدين أو كليهما متوفيًا، عندئذ يلزم تقديم إثبات الوفاة (شهادة الوفاة).