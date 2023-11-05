رد ساخر من روسيا علي استخدام شبيه لـ بوتين

نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تكهنات بأنه قد يستخدم شبيها للرئيس فلاديمير بوتين، في بعض المناسبات، ساخرا من من هذه الادعاءات ووصفها بأنها “مسلية”.

وقال بيسكوف: “لدينا بوتين واحد فقط!.. الكثير من الأمور السخيفة والمسلية تظهر في مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي”، ضاربا الأمثلة على ذلك الشائعات حول شبيه الرئيس الروسي المزعومة.

وأضاف مازحا أن “الخبراء” على الإنترنت يتساءلون الآن عن عدد الأشخاص الذين يشبهون بوتين وأي منهم يرونه كل يوم.

وقال: “اليوم (المسؤولون الروس والشخصيات العامة بقيادة بوتين) وضعوا الزهور على نصب مينين وبوزارسكي التذكاري … هل كان شبيه [بوتين] الثالث أو الرابع؟”، وأضاف المتحدث مازحا: “ليس لدي أي فكرة”.