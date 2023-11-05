العلاقات عند الصفر.. روسيا تكشف عن ردها بشأن تدخل أمريكا في شئونها

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن رد موسكو على محاولات أمريكا التدخل في الشؤون الداخلية لـ روسيا لا هوادة فيه.

وكشف بيسكوف، في مقابلة مع قناة “روسيا-1”، "نتحدث مع بعضنا البعض بشكل مختلف عند التعامل مع التدخل في الشؤون الداخلية. الآن ردنا على ما لم نوله الاهتمام الواجب سابقًا عنيدًا تمامًا ".

وأشار المتحدث باسم الكرملين، إلى أن العلاقات بين روسيا وأمريكا عند الصفر، على الرغم من أنه سيتعين على الجانبين استئناف الحوار في المستقبل.

وأضاف: "العلاقات عند الصفر أو أقل من الصفر. لكن مع ذلك، نظرًا لأن كلا من أمريكا وروسيا تتحمل مسؤولية خاصة عن الاستقرار العالمي والاستقرار الاستراتيجي، فسيتعين علينا استئناف هذه المحادثة بطريقة أو بأخرى في المستقبل".