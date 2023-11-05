روسيا: تدمير معدات جوية جراء استهداف مطارين عسكريين أوكرانيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، الأحد، أن قواتها ضربت خلال اليوم الماضي مطارين أوكرانيين، ما أدى إلى تدمير معدات وأسلحة جوية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الغواصة الروسية الجديدة التي تعمل بالطاقة النووية "الإمبراطور ألكساندر 3" أجرت تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ "بولافا" الباليستي المصمم لحمل رؤوس حربية نووية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ذكرت الدفاع الروسية في بيان صادر عنها اليوم عبر تطبيق الرسائل "تليجرام" أن "إطلاق صاروخ باليستي هو العنصر الأخير في اختبارات الدولة، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بقبول الطراد في البحرية".

وأضافت أن الصاروخ الذي تم وضعه تحت الماء في البحر الأبيض قبالة الساحل الشمالي لروسيا أصاب هدفًا على بعد آلاف الكيلومترات في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.