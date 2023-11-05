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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترسل إلى مصر دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لـ غزة

مساعدات روسيا
مساعدات روسيا

أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، أن موسكو أرسلت إلى مصر دفعة ثالثة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

 

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن "طائرتين تابعتين لوزارة حالات الطوارئ الروسية قامت بنقل 60 طنا من البضائع الإنسانية لسكان قطاع غزة، وأقلعت طائرات من طراز إيل-76 تابعة للوزارة من مطار جروزني الدولي إلى جمهورية مصر العربية".

 

وتتضمن دفعة المساعدات الإنسانية هذه، مواد غذائية ومراتب ووسائد ومنتجات عناية ونظافة الشخصية.

 

وأشارت الوزارة إلى أن نقل المساعدات يتم بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورنيكوف.

 

وفي موقع الوصول، سيتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى جمعية الهلال الأحمر المصري، التي ستقوم بدورها بإرسالها إلى سكان غزة.

وهذه هي الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية التي ترسلها روسيا إلى قطاع غزة بعد تفاقم الوضع في المنطقة.

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