متحدث جيش الإحتلال الإسرائيلي: سنضرب قادة حماس أينما كانوا

استخدم الجيش الإسرائيلي صور الأقمار الصناعية وتقارير المخابرات في محاولة لإثبات ادعاءاته بأن مرافق المستشفيات في غزة تخفي ما يسميه "البنية التحتية لحماس".

وزعم الجيش الإسرائيلي أن المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا تم بناؤه على البنية التحتية الحالية لحماس التي صورها في عام 2010.

وقدم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري إحاطته باللغة الإنجليزية بدلا من العبرية، مما يشير إلى أنها موجهة للجمهور الدولي وليس المحلي.

وقال إن الجيش الإسرائيلي أسقط حتى الآن 1.5 مليون منشور، وأجرى 20 ألف مكالمة هاتفية وأرسل 6 ملايين رسالة مسجلة إلى المدنيين تحث الفلسطينيين على الإخلاء إلى جنوب غزة.

وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، حركة حماس بالتوقف عن استخدام المستشفيات في غزة، قائلاً: لسنا في حرب مع المدنيين في غزة. لن نقبل استخدام حماس للمستشفى لإخفاء بنيتها التحتية.

وأضاف: لن نقبل استخدام حماس الساخر للمستشفيات لإخفاء بنيتها التحتية واستغلال المستشفى يجب أن يتوقف.

وادعى في وقت سابق أن حماس تطلق الصواريخ من مسافة 75 مترًا من أحد المستشفيات، مع العلم أنه إذا قصفتها إسرائيل، فإنها ستلحق أضرارًا بالمستشفى.

وقال ردًا على سؤال إعلامي حول قيام إسرائيل بإصدار أوامر للمدنيين بالتحرك جنوبًا في غزة، ولكنها تنفذ أيضًا ضربات وعمليات عسكرية في جنوب قطاع غزة: أعتقد أنه من المهم أن يفهم العالم أننا لم نبدأ هذه الحرب. في 7 أكتوبر، نمنا في أسرتنا في البيوت الهادئة مع النساء والأطفال. وكان لدينا مذبحة.

وقال سنهزم حماس. نحن ذاهبون لتحرير الرهائن. وسوف نحرر غزة من حماس. وأكد: نحن نركز على الشمال في الوقت الحالي، لكننا سنضرب قادة حماس أينما كانوا وسوف يستغرق منا وقتا طويلا.