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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. فلسطيني يصرخ من فوق الأنقاض ويردد كلمات مؤثرة بعد استشهاد عائلته

فلسطيني يصرخ من فوق
فلسطيني يصرخ من فوق أنقاض غزة ويردد كلمات مؤثرة

سيطرت صدمة الفراق المفاجئة على رجل فلسطيني بعد أن فقد فلذات أكباده ورفيقة عمره جراء تصعيد العدوان الإسرائيلي والقصف الوحشي للمدنيين في قطاع غزة منذ ما يزيد عن 30 يومًا. 

“راحوا الأولاد وراحت المرا وراحت الناس وروحنا يا الله".. كلمات تفوه بها الرجل الفلسطيني من فوق أنقاض غزة مناجيا ربه بعد أن قصف الاحتلال الغاشم منزله وجيرانه. 

ويظهر في مقطع الفيديو أيضًا أنه بينما كان الرجل الفلسطيني ينهار من ألم الفراق يحاول الرجال من حوله تهدئته قائلين له “وحد الله وأدعيلهم أحسن من اللي بتقوله يا سعيد”.

غزة 

 ويعيش قطاع غزة أسوأ كارثة إنسانية على الإطلاق منذ 7 أكتوبر 2023، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على القطاع والضفة، إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وبينت وزارة الصحة الفلسطينية أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر من 2200، وأسقطت إسرائيل أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة بما يعادل قنبلتين نوويتين. 

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