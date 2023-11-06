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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات والصين يدعوان لجلسة مغلقة بـ مجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة

الصين والإمارات
الصين والإمارات

أعلنت بعثة الإمارات لدى مجلس الأمن، اليوم الأثنين، أن الإمارات والصين تدعوان لعقد جلسة مغلقة لـ مجلس الأمن بعد ظهر الاثنين.

وقالت بعثة الإمارات لدي مجلس الأمن عبر صفحتها على منصة إكس: "دعت دولة الإمارات والصين إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة لـ مجلس الأمن الدولي يوم غد، بتاريخ 6 نوفمبر، الساعة 3 بعد الظهر، وذلك في ظل استمرار تدهور الأوضاع في غزة والهجوم على مستشفى الشفاء والاعتداءات المتكررة على مخيم جباليا للاجئين، حيث سيستمع المجلس لاحاطات من قبل المنسق الخاص تور وينسلاند ووكيل الأمين العام لـ الأمم المتحدة مارتن جريفيث".

وعلى جانب آخر، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنظونيو جوتيريش بالقصف الإسرائيلي على موكب سيارات الإسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء، في إشارة إلى إدانة ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وسبق وندد الأمين العام بكثير من فظائع الاحتلال لكن دون مبالاة من الاحتلال مع الاعتراض على الإدانة، بل وطالب الاحتلال من خلال ممثله في الأمم المتحدة باستقالة الأمين العام للأمم المتحدة لإدانته الجرائم الاسرائيلية.

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