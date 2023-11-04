الإمارات تحث الولايات المتحدة للضغط من أجل إنهاء سريع للحرب بين إسرائيل وحماس

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت، إن الحرب الأخيرة في غزة تظهر أن سياسة الاحتواء الإسرائيلية قد فشلت.

وأكد أنور قرقاش، وفقا لما نشرته صحيفة جيوزاليم بوست، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الضغط علي إسرائيل من أجل إنهاء سريع للصراع ووضع استراتيجية جديدة. وحذر من أن تكون الولايات المتحدة غير فعالة لو لم تتمكن من تحقيق مثل تلك الخطوة.

أضاف أنور قرقاش في مؤتمر سياسي في أبو ظبي: "إذا استمرت هذه الأزمة، وخاصة الجانب الإنساني، وإذا أعادتنا الأزمة إلى دائرة سياسة الاحتواء القديمة التي كانت سائدة قبل 7 أكتوبر، فأعتقد أن الدور الأمريكي في هذه الحالة يتغافل عن القيام بدوره، فالإدارة الأمريكية تعرف جيدا الصواب أو الخطأ.