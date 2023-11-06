الأونروا: مقتل 79 شخصا من الوكالة منذ بداية الصراع في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، قتل 5 أشخاص من موظفي الأمم المتحدة في غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقالت وكالة الأنروا في بيان لها الأحد، إنه تم مقتل اثنين من موظفيها في 24 أكتوبر الماضي، وبذلك يرتفع عدد القتلي من الوكالة في غزة إلى 79 شخصا منذ هجمات حماس على الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الأونروا فيليب لازاريني، إن الخسائر تمثل أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين قتلوا في صراع في أي مكان في العالم في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.

وأشادت الأونروا بموظفيها وسلطت الضوء على كيفية "مواصلتهم العمل بلا كلل لتقديم المساعدة الإنسانية" على الرغم من الخسائر والنزوح الذي يعانون منه في غزة.

كما قدمت الوكالة تحديثا لعدد القتلى جراء الغارات المنفصلة التي وقعت في محيط مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة يومي 2 و4 نوفمبر في تقرير لها، وقالت إنها تأكدت من مقتل 27 شخصًا في الغارة التي وقعت بالقرب من مدرسة تابعة للأونروا في المخيم في 2 نوفمبر.

وذكر التقرير أن الغارة التي وقعت في 4 نوفمبر على مدرسة تابعة للأونروا في المخيم أسفرت عن مقتل 15 شخصًا.