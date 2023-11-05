"الأونروا": 70% من ضحايا غزة نساء وأطفال ..فيديو

تحدث كاظم أبو خلف، المتحدث باسم "الأونروا"، عن الأوضاع في قطاع غزة إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم "الأونروا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الوضع في قطاع غزة سيء وحزين جدا"، لافتا: "عدد الضحايا في الحرب التي بدأت منذ 7 أكتوبر اقترب من 10 آلاف وعدد الجرحى يتجاوز 22 ألف".

وأضاف كاظم أبو خلف، المتحدث باسم "الأونروا"،: "هناك أكثر من 2000 شخص مفقودين تحت الأنقاض، منهم أكثر من 1250 طفل"، موضحا: "نسبة النساء وكبار السن والأطفال من الضحايا تتجاوز 70% وهذا رقم مهول جدا".

وأشار كاظم أبو خلف، المتحدث باسم "الأونروا"،: "15% من منشآت "الأونروا" تعرضت للأضرار بفعل الأعمال الحربية في قطاع غزة إما بشكل مباشر أو غير مباشر".