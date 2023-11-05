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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

طفلة فلسطينية تحكي موقفا مدهشا حدث معها تحت أنقاض غزة |فيديو

جاني ملاك..طفلة فلسطينية
جاني ملاك..طفلة فلسطينية تحكي ماذا حدث معها تحت أنقاض غزة

انتشر مقطع فيديو لطفلة فلسطينية تسرد ما حدث معها لمدة 4 ساعات تحت أنقاض بيتها في قطاع غزة الذي يعاني بسبب قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

قالت الطفلة الفلسطينية في مقطع فيديو منتشر: “ضلتني 4 ساعات من أول ما انقصفت الدار، فيه ملاك ضوالي ضوء، وما سمعت صوت القذيفة، وأول ما لفيت عنه اطلعت عليه ما لقتوش اختفى”. 

تابعت الطفلة في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان “معجزات غزة”: "ضلهم 4 ساعات يطلعوني، وبعد ما طلعوني من تحت الأنقاض جابوني المستشفي هنا". 

غزة اليوم 

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الأحد، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط غزة إلى 51 شخصًا.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الطائرات الإسرائيلية، استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد 51 مواطنا وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ونقلت "وفا" عن مصادرها قولها، إن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، و"ألقت قنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم الشاطئ غرب غزة»، بالإضافة إلى «قيامها بـ 15 غارة على الأقل على محيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة".


وأشارت إلى أن الطائرات الإسرائيلية "قصفت بئر المياه الرئيسي في منطقة تل الزعتر، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تدفق المياه إلى الأحياء والمنازل المحيطة بالبئر".

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون، جثامين 5 شهداء، وعددا من الجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة أبو حصيرة غرب غزة، الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية في وقت سابق، في حين تتواصل المحاولات لانتشال جثامين، وجرحى ما زالوا عالقين.

قصف عنيف في محيط المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة

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