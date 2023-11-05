تطويق كامل.. جيش الاحتلال يزعم بدء دخول قواته مدينة غزة خلال 48 ساعة

أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقدر أن القوات في قطاع غزة ستطوق مدينة غزة بالكامل في غضون 48 ساعة، وستبدأ القتال داخل المدينة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الهدف من العملية هو الوصول إلى حماس الذين تم دفعهم إلى المدينة وتدمير الأنفاق والمؤسسات الحكومية العسكرية والمدنية التابعة لحماس.

ولفت إلي أنه من الممكن تحقيق هدف الحكومة المتمثل في تدمير حماس، لكنه سيعيد النظر لفترة طويلة من الزمن: من عدة أشهر إلى سنة، أو حتى أكثر.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه “من أجل السيطرة علي المنطقة، من الضروري التصرف بشكل شامل وبطيء نسبيا”.

وأضاف أنه “في هذه المرحلة، ستمتنع القوات عن دخول الأنفاق، على افتراض أنها مفخخة.. لذلك يتم التعامل مع كل نفق من الخارج من قبل القوات الخاصة لتجنب تعريض الجنود لخطر مباشر ، والسماح بالتعامل مع الأنفاق في مرحلة لاحقة”.

وتابع: “في بعض الحالات، إذا أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أن ذلك مناسب، فإن القوات الجوية ستضرب النفق من الجو، مما يؤدي إلى تحييد أي شخص بداخله”.