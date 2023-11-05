سقوط عشرات الضحايا جراء غارات جيش الاحتلال العنيفة على غزة

أفادت وكالة أنباء العالم العربي، اليوم الأحد، نقلا عن شهود عيان، بسقوط عشرات الضحايا جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي العنيفة على قطاع غزة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قصفا إسرائيليا استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

كانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات خلال أقل من نصف ساعة على قطاع غزة.

وأوضحت أن الهجمات تجري من الجو والبحر والبر في مدينة غزة وشمال القطاع، وتشمل المناطق تل الهوى والزيتون والشجاعية والبصرة والرمال والناصر والكرامة.

وأفاد الإعلام الفلسطيني، منذ قليل، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا غير مسبوق علي قطاع غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن القطاع.