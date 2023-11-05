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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطائرات الإسرائيلية ترتكب مجـ زرة جديدة وسط غزة

صدى البلد

قال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني، إن غارات جوية إسرائيلية قصفت مخيمين للاجئين في وسط قطاع غزة، اليوم الأحد، ما أدى إلى مقتل العشرات.

وصرح متحدث باسم مكتب وزارة الصحة في غزة بأن ما حدث اليوم في غزة مجـ زرة.

وأوضح المسؤول أن القطاع يتعرض منذ ساعة أو أكثر لقصف مكثف لم يشهده من قبل، وعرضت جثث بشكل مباشر للأطفال الذين أزهقت أرواحهم جراء هذا القصف.   

وأكد متحدث باسم مكتب وزارة الصحة في غزة على أن ما يحدث حتى اللحظة يكشف كذب الاحتلال من زعمه استهداف البنية التحتية لحماس، بل إن ضحاياه هم الأطفال والنساء والمواطنون الفلسطينيون بشكل جماعي. 

جاءت هذه الضربات في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة حث إسرائيل على أخذ هدنة إنسانية من قصفها المستمر لغزة وارتفاع عدد الضحايا المدنيين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سافر إلى رام الله بالضفة الغربية لعقد اجتماع غير معلن سابقًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبلغ عدد الضحايا الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس 9700، وفقا لوزارة الصحة في غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد أكثر من 140 فلسطينيا في أعمال عنف وغارات إسرائيلية.

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