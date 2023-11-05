عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا تعلن فقدان الاتصال بمعظم موظفيها في قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الأحد، فقدان الاتصالات مع معظم موظفيها في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات خلال أقل من نصف ساعة على قطاع غزة.

أوضحت أن الهجمات تجري من الجو والبحر والبر في مدينة غزة وشمال القطاع، وتشمل المناطق تل الهوى والزيتون والشجاعية والبصرة والرمال والناصر والكرامة.

أفاد الإعلام الفلسطيني، منذ قليل، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا غير مسبوق علي قطاع غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن القطاع.

انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

بدورها، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل”، اليوم انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

قالت شركة الاتصالات الفلسطينية: “انقطاع الاتصالات والإنترنت؛ إثر تضرر المسارات الرئيسية بسبب القصف”.

سفير إسرائيل في واشنطن يزعم إبعاد المدنيين في غزة عن الأذى

هجمات عنيفة .. جيش الاحتلال يعلن تطويق مدينة غزة والوصول للساحل الجنوبي

الاونروا قطاع غزة غزة الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

موضوعات متعلقة

على قيد الحياة.. بيان اسرائيلي عاجل بشأن أسرى الاحتلال لدي حماس

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة القتلي في صفوفه منذ 7 أكتوبر

هجمات عنيفة .. جيش الاحتلال يعلن تطويق مدينة غزة والوصول للساحل الجنوبي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استعداده لشن هجوم على الجبهة الشمالية

وقوع انفجارات عنيفة.. المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب

مجازر جديدة .. سقوط عشرات الشهداء في جراء قصف إسرائيلي عنيف على غزة

بصواريخ جراد .. حزب الله يقصف شمال إسرائيل

تطويق كامل.. جيش الاحتلال يزعم بدء دخول قواته مدينة غزة خلال 48 ساعة

ترشيحاتنا

السيسي يتبادل مع رئيس وزراء كندا الرؤى بشأن تطورات التصعيد العسكري في غزة

خروج 16 مستشفى من الخدمة.. الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف عن مأساة في غزة

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية .. أسعار تذاكر القطارات

متحدث جيش الاحتلال يعلن شن غارات مكثفة وواسعة النطاق على غزة

جيش الاحتلال لا يحارب لمدة 6 أسابيع.. مفاجأة يكشفها خبير بالشأن الإسرائيلي

نحن نباد لا تتركونا وحدنا.. فنان فلسطيني يناشد العالم عبر فيسبوك لإنقاذ غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نحن نباد لا تتركونا وحدنا.. فنان فلسطيني يناشد العالم عبر فيسبوك لإنقاذ غزة

فوائد مذهلة لتناول الكرنب

بدموع لم تتوقف.. طفلة فلسطينية تنهار حزنًا على فقدان والدتها

رمضان صبحي والزمالك| العفيجي على أبواب الأبيض .. وإجراء من بيراميدز يقلب الطاولة

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ