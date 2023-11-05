هجمات عنيفة .. جيش الاحتلال يعلن تطويق مدينة غزة والوصول للساحل الجنوبي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي طوق مدينة غزة حاليا ووصل إلى الساحل الجنوبي للمدينة.

وقال هاجاري، في إفادة صحفية: “نهاجم الآن مواقع عدة في مدينة غزة بقوة”، زاعما تدمير 2500 هدفا في غزة منذ بداية الحرب.

وأضاف: “سنزيد من ضرباتنا شمال غزة وعلى السكان التوجه جنوبا”.

كما لفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلي أن “الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عدة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ”.

وزعم هاجاري، أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن من قسم غزة إلى الشمال والجنوب”.