المرضى يحتضرون .. مستشفى لعلاج الأطفال في غزة تستغيث بعد توقف المولد الرئيسي عن العمل

تحاول الطواقم الطبية في مستشفى “كمال عدوان” الواقعة شمال غزة تقديم الرعاية لأكثر من 60 طفلا مصابا، بينهم 13 يخضعون للتنفس الصناعي، رغم نقص الإمدادات الطبية وبعد توقف المولد الرئيسي في المستشفى عن العمل بسبب نقص الوقود، بحسب طبيب أطفال في المستشفى، وفقا لما ابلغت به المستشفى شبكة CNN.

وقال طبيب الأطفال في المركز الطبي حسام أبو صفية، إن معظم الأطفال الذين حضروا إلى قسم الطوارئ يوم السبت كانت حالتهم 'حرجة للغاية'.

وقال في رسالة لشبكة CNN، إن المولد الرئيسي للمستشفى توقف عن العمل يوم الجمعة، ويعتمد المستشفى على مولد كهربائي صغير يستخدم 'فقط لوحدات العناية المركزة'.

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم السبت، من 'كارثة داخل مستشفيات غزة'، مضيفة أن الجرحى 'يلفظون أنفاسهم الأخيرة' بسبب نقص الإمكانيات الطبية والوقود.