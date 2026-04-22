صديق إمام المسجد المطعون أثناء توجهه للصلاة: أسامة كان مثالا للأخلاق الطيبة

في حادثة صادمة هزت محافظة قنا، تحولت لحظات التوجه إلى أداء الصلاة إلى مأساة دامية، بعدما تعرض إمام مسجد وشقيقه لاعتداء مفاجئ بسلاح أبيض، في واقعة أثارت حالة من الحزن والاستنكار بين الأهالي.

شهدت قرية الغربي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا واقعة مأساوية، حيث لقي إمام مسجد مصرعه، فيما أصيب شقيقه بعد تعرضهما لاعتداء بسلاح أبيض أثناء توجههما لأداء الصلاة.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ خالد فهمي، صديق إمام المسجد: "اللي حصل كان صدمة كبيرة لينا كلنا، حسب اللي سمعناه، ابن خالتهم هو اللي اعتدى عليهم بسلاح أبيض بسبب خلافات عائلية".

وأضاف فهمي، لـ "صدى البلد": "مهما كانت الخلافات، الشيخ أسامة عمره ما كان يستاهل النهاية دي، وأنا أعرفه كويس، كان إنسان خلوق ومحترم جدا، واشتغلنا مع بعض في التدريس بالقاهرة سنة 2010 و2011، وكان دايما مثال للأخلاق الطيبة".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، الذي تبين من التحريات أنه نجل خالتهما، وذلك على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهم باغت الضحيتين واعتدى عليهما، ما أسفر عن وفاة الإمام متأثرا بإصاباته، وإصابة شقيقه بجروح متفرقة.

وجرى نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى لتلقي الإجراءات اللازمة، فيما تم التحفظ على المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

والجدير بالذكر، أن تبقى الواقعة قيد التحقيق لكشف جميع تفاصيلها ودوافعها، فيما تؤكد الجهات المعنية استمرار جهودها لتحقيق العدالة وتطبيق القانون، وسط دعوات مجتمعية للحد من العنف وحل النزاعات بطرق سلمية.