حكم رادع.. الإعدام لـ6 متهمين في جريمة قتل وسرقة مسلحة بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين محمد عمر وأحمد طلبه، وأمانة سر محمد العربي، حكمها بإجماع الآراء بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا.

لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل عمد والشروع في قتل آخر، إلى جانب السرقة بالإكراه، بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمقتل شخص وإصابة آخر أثناء استقلالهما سيارة بدائرة المركز، في واقعة اتسمت بالعنف والتخطيط المسبق.

وكشفت التحريات أن المتهمين استوقفوا المجني عليهما في كمين مسلح، وأطلقوا عليهما وابلًا من الأعيرة النارية من أسلحة آلية، بعد التأكد من حيازتهما مبالغ مالية.

ما أسفر عن مصرع أحدهما في الحال، وإصابة الآخر، قبل أن يستولوا على الأموال ويفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، ليتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي نظرت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.