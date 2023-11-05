عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير إسرائيل في واشنطن يزعم إبعاد المدنيين في غزة عن الأذى

صدى البلد

زعم السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوغ اليوم الأحد إن إسرائيل “تبذل قصارى جهدها” لإبعاد السكان المدنيين في غزة “بعيداً عن الأذى”.

وادعى قائلا في تصريخات نقلتها CNN 'إننا نبذل قصارى جهدنا للتمييز بين الإرهابيين والسكان المدنيين. نحن ندعو السكان المدنيين إلى الانتقال إلى الجنوب بعيدًا عن طريق الأذى، وحماس تفعل كل ما في وسعها لإبقائهم في طريق الأذى”.

ووصف هرتزوغ مقتل المدنيين بأنه 'مأساوي'، لكنه قال إن إسرائيل لا يمكنها 'السماح لحماس بالحصانة لأنها تختبئ خلف المدنيين'.

وقال هرتسوغ إن إسرائيل ستكون منفتحة على فكرة الهدنة الإنسانية إذا كان ذلك يعني إخراج الرهائن من غزة، لكنه قال إن حماس “ليست جادة” بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن و”تلعب على كسب الوقت”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أعطى المدنيين في غزة نافذة لمدة أربع ساعات يوم الأحد للتحرك جنوبًا، حيث يستهدف هجومه البري وقصفه العنيف مدينة غزة والقطاع الشمالي. 

ويقول المسؤولون الاسرائيليون إن فرار السكان النازحين إلى جنوب غزة لم يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وقد ضرب الجيش الإسرائيلي أهدافًا جنوب خط الإخلاء.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مستشاريه إسرائيل بقوة متزايدة من أنه سيصبح من الصعب عليها بشكل متزايد تحقيق أهدافها العسكرية في غزة مع اشتداد الغضب العالمي بشأن حجم المعاناة الإنسانية هناك.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أيضاً أن هناك وقتاً محدوداً أمام إسرائيل لمحاولة تحقيق هدفها المعلن المتمثل في القضاء على حماس في عمليتها الحالية قبل أن تصل الضجة حول المعاناة الإنسانية والخسائر في صفوف المدنيين - والدعوات إلى وقف إطلاق النار - إلى نقطة التحول.

وقال جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، الأحد، إن حركة حماس التي تعمل في مناطق مكتظة بالسكان “تلقي عبئًا أكبر” على الجيش الإسرائيلي لحماية المدنيين، لكن الولايات المتحدة ستواصل إجبار إسرائيل على العمل ضمن القانون الإنساني.

وقال فينر لقناة ABC إنه خلال رحلته إلى الشرق الأوسط في نهاية هذا الأسبوع، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للدول العربية التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن “الآن هو الوقت المناسب لوقف شامل لإطلاق النار”، ولكن وما زالوا يدعمون وقفات إنسانية لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن.

وقال فاينر أيضًا إن هناك محادثات جارية لإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، ولا تزال الإدارة تعتقد أن ذلك “ممكن”، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق.
 

 

إسرائيل الهدنة الإنسانية السفير الإسرائيلي المدنيين في غزة جنوب غزة جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال يروج لـ دليل "مزعوم" على استخدام حماس للبنية التحتية المدنية في شن هجماتها

المرضى يحتضرون .. مستشفى لعلاج الأطفال في غزة تستغيث بعد توقف المولد الرئيسي عن العمل

سفير فلسطين ببريطانيا: فشل واشنطن في أداء دور الوسيط النزيه بحرب غزة

مئات الاسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو ويطالبون بسجنه

صحيفة ألمانية: فقدان أكثر من 60 أسيرا بعد الغارات الإسرائيلية على غزة

المرشد الأعلى الإيراني يبحث الوضع في غزة مع زعيم حماس

المفوضية الأوروبية: اليهود يعيشون في خوف وسط تصاعد الحوادث المعادية للسامية

بابا الفاتيكان يتوسل باسم الله لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

ترشيحاتنا

السيسي يتبادل مع رئيس وزراء كندا الرؤى بشأن تطورات التصعيد العسكري في غزة

خروج 16 مستشفى من الخدمة.. الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف عن مأساة في غزة

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية .. أسعار تذاكر القطارات

متحدث جيش الاحتلال يعلن شن غارات مكثفة وواسعة النطاق على غزة

جيش الاحتلال لا يحارب لمدة 6 أسابيع.. مفاجأة يكشفها خبير بالشأن الإسرائيلي

نحن نباد لا تتركونا وحدنا.. فنان فلسطيني يناشد العالم عبر فيسبوك لإنقاذ غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نحن نباد لا تتركونا وحدنا.. فنان فلسطيني يناشد العالم عبر فيسبوك لإنقاذ غزة

فوائد مذهلة لتناول الكرنب

بدموع لم تتوقف.. طفلة فلسطينية تنهار حزنًا على فقدان والدتها

رمضان صبحي والزمالك| العفيجي على أبواب الأبيض .. وإجراء من بيراميدز يقلب الطاولة

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ