سفير إسرائيل في واشنطن يزعم إبعاد المدنيين في غزة عن الأذى

زعم السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوغ اليوم الأحد إن إسرائيل “تبذل قصارى جهدها” لإبعاد السكان المدنيين في غزة “بعيداً عن الأذى”.

وادعى قائلا في تصريخات نقلتها CNN 'إننا نبذل قصارى جهدنا للتمييز بين الإرهابيين والسكان المدنيين. نحن ندعو السكان المدنيين إلى الانتقال إلى الجنوب بعيدًا عن طريق الأذى، وحماس تفعل كل ما في وسعها لإبقائهم في طريق الأذى”.

ووصف هرتزوغ مقتل المدنيين بأنه 'مأساوي'، لكنه قال إن إسرائيل لا يمكنها 'السماح لحماس بالحصانة لأنها تختبئ خلف المدنيين'.

وقال هرتسوغ إن إسرائيل ستكون منفتحة على فكرة الهدنة الإنسانية إذا كان ذلك يعني إخراج الرهائن من غزة، لكنه قال إن حماس “ليست جادة” بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن و”تلعب على كسب الوقت”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أعطى المدنيين في غزة نافذة لمدة أربع ساعات يوم الأحد للتحرك جنوبًا، حيث يستهدف هجومه البري وقصفه العنيف مدينة غزة والقطاع الشمالي.

ويقول المسؤولون الاسرائيليون إن فرار السكان النازحين إلى جنوب غزة لم يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وقد ضرب الجيش الإسرائيلي أهدافًا جنوب خط الإخلاء.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مستشاريه إسرائيل بقوة متزايدة من أنه سيصبح من الصعب عليها بشكل متزايد تحقيق أهدافها العسكرية في غزة مع اشتداد الغضب العالمي بشأن حجم المعاناة الإنسانية هناك.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أيضاً أن هناك وقتاً محدوداً أمام إسرائيل لمحاولة تحقيق هدفها المعلن المتمثل في القضاء على حماس في عمليتها الحالية قبل أن تصل الضجة حول المعاناة الإنسانية والخسائر في صفوف المدنيين - والدعوات إلى وقف إطلاق النار - إلى نقطة التحول.

وقال جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، الأحد، إن حركة حماس التي تعمل في مناطق مكتظة بالسكان “تلقي عبئًا أكبر” على الجيش الإسرائيلي لحماية المدنيين، لكن الولايات المتحدة ستواصل إجبار إسرائيل على العمل ضمن القانون الإنساني.

وقال فينر لقناة ABC إنه خلال رحلته إلى الشرق الأوسط في نهاية هذا الأسبوع، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للدول العربية التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن “الآن هو الوقت المناسب لوقف شامل لإطلاق النار”، ولكن وما زالوا يدعمون وقفات إنسانية لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن.

وقال فاينر أيضًا إن هناك محادثات جارية لإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، ولا تزال الإدارة تعتقد أن ذلك “ممكن”، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق.

