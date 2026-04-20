مفيش ضهر | رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
وزير الخارجية: الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات
بنتي مش عبء | صرخة أم تهز التعليم في طنطا .. رفض دمج طفلة داون رغم القانون ومدير يبرر: العيال هتخاف منها
حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص
الشكاير مغطية الأسفلت | انقلاب سيارة أعلاف على الطريق الزراعي بقويسنا .. صور
بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
بعد مقتل إمام مسجد نجع حمادى | بيان رسمي من أوقاف قنا
الموت يفجع أكرم حسني
قرار نهائي من الإعلاميين بعد التحقيق مع هاني حتحوت في مخالفات مهنية
موهبة فطرية.. الموسيقار يحيى الموجي: والدي اشتغل 4 سنوات على لحن قارئة الفنجان
قضية الصفع | محامي سعد أسامة : هطالب عمرو دياب بـ5 مليون جنيه تعويض لموكّلي
تشكيل لجنة من جامعة المنوفية لبحث أسباب حريق المبني القديم بمعهد الكبد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني بشأن تحميل المواطنين أعباء إضافية بسبب نظام العدادات الكودية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن ما أُثير مؤخراً حول آليات “الإعدادات الكودية” والشرائح المرتبطة بها، وما إذا كان يتم استخدامها بصورة أدت إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية دون وضوح أو شفافية كافية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية.

وتوجه مرشد بـ 5 تساؤلات لحكومة حول هذا الملف وهى :
1. ما هو الأساس القانوني والتنظيمي الذي يسمح باستمرار العمل بنظام الشرائح في الإعدادات الكودية بالشكل الحالي؟
2. هل قامت الجهات الرقابية بدراسة أثر هذا النظام على المواطن من حيث التكلفة والعدالة في التسعير؟
3. لماذا لا يتم الإعلان بشكل واضح ومبسط عن تفاصيل هذه الشرائح بما يضمن الشفافية الكاملة للمستخدم؟
4. هل توجد بدائل تقنية أو تنظيمية يمكن أن تلغي هذا النظام وتستبدله بآلية أكثر عدلاً ووضوحاً؟
5. ما هو موقف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من شكاوى المواطنين المتكررة بشأن هذا النظام؟

وقال النائب عاصم عبد العزيز مرشد، إن استمرار هذا الوضع دون تدخل حاسم من الجهات المعنية يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى حماية حقوق المستهلك المصري في قطاع الاتصالات، خاصة في ظل غياب الشفافية الكافية وتعقيد النظام الحالي بما يصعب معه على المواطن العادي فهم ما يتم خصمه أو إضافته من رسوم مطالباً بالتدخل العاجل ومناقشة هذا الملف تحت قبة البرلمان، بهدف الوصول إلى حلول جذرية تنهي حالة الجدل، وتحقق العدالة والوضوح، وتعيد الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة، بما يضمن عدم تحميله أعباء مالية غير مبررة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ترشيحاتنا

أحمد حسن

تفاوض سيراميكا كيلوباترا مع الأهلي لهذا السبب ..أحمد حسن يكشف

كريستال بالاس

كريستال بالاس يتعادل سلبيا مع وست هام في الدوري الإنجليزي

الزمالك

سيف زاهر يكشف عن مفاجأة لجماهير الزمالك

بالصور

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد