1200 طبيب في أول أسبوع.. إقبال كثيف على التطوع لعلاج المصابين الفلسطينيين

علق الدكتور أحمد حمدي عضو النقابة العامة للأطباء، حجم الدعم الذي يقدمه أطباء مصر لمساندة الأشقاء في غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال أحمد حمدي في مداخلة هاتفية في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" منذ بداية الأزمة أعلنا فتح باب التطوع لكل أطباء مصر من أجل تقديم الدعم الطبي للأشقاء في غزة ".

وأضاف أحمد حمدي :" إقبال كثيف من الأطباء في مصر على التطوع لتقديم الخدمة الطبية للمصابين الفلسطينيين وفي أول أسبوع من فتح باب التطوع وصلنا لـ 1200 طبيب".

وتابع أحمد حمدي :" يتم توعية الأطباء المتطوعين على كيفية التعامل مع المصابين الفلسطينيين المتواجدين على أرض مصر وكيفية تقديم الخدمة الطبية لهم ".

وأكمل أحمد حمدي:" شكل حالات الإصابة تشير إلى حجم الكارثة في قطاع غزة وهناك حالات بتر أطراف كثيرة وكسور وحروق".