طفح الكيل.. بيان عاجل لـ 18 وكالة أممية بشأن الأوضاع في غزة

أصدرت 18 وكالة أممية بيانا مشترك اليوم الأثنين، بشأن الوضع الإنساني المتردي الذي يعاني منه المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على القطاع.

وقال البيان المشترك لـ 18 وكالة أممية، إن 30 يوما مرت وطفح الكيل ويجب وقف إطلاق النار فورا في غزة.

وأضاف البيان المشترك، أن عمليات القتل المروعة للمدنيين في غزة والحرمان من الغذاء والماء والوقود أمر يثير الغضب.

ولفت إلى أنه من غير المقبول محاصرة شعب غزة بأكمله وتعرضه للقصف في المنازل والملاجئ والمستشفيات ودور العبادة، كما أن أكثر من 100 هجوم تعرضت لها المرافق الصحية في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

وأشار البيان المشترك بيان، إلى أنه منذ 7 أكتوبر الماضي تم تسجيل أكبر عدد من القتلى لموظفي الأمم المتحدة في صراع واحد على الإطلاق.

كما جددت الـ 18 وكالة أممية في بيانهم المشترك، الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين والرهائن المدنيين، كما شددوا على إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة بشكل آمن وسريع وعلى نحو كاف.

وعلى جانب آخر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، مقتل 5 أشخاص من موظفي الأمم المتحدة في غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقالت وكالة الأونروا في بيان لها الأحد، إنه تم مقتل اثنين من موظفيها في 24 أكتوبر الماضي، وبذلك يرتفع عدد القتلي من الوكالة في غزة إلى 79 شخصا منذ هجمات حماس على الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر.