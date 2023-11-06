البيت الأبيض: هاريس ستناقش الصراع في غزة وإيصال المساعدات مع قادة أجانب

أعلن البيت الأبيض، أن نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس ستناقش الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس مع زعماء أجانب اليوم الإثنين.

وأفادت وكالة رويترز عن البيت الأبيض، أن نائبة الرئيس الأمريكي ستناقش اليوم مع قادة أجانب الصراع بين إسرائيل وحماس وجهود تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، قال نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء عدد الضحايا المدنيين الناجم عن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتدعو شريكها في الشرق الأوسط إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وأضاف فاينر 'ما سأقوله هو أن بعض الصور وبعض الأحداث التي شهدناها تحدث في غزة كانت مفجعة لنا جميعًا.

وقال فاينر في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز: “هناك أناس أبرياء يقتلون في هذا الصراع في غزة”.

وتابع فينر إنه من الصعب التنبؤ بجدول زمني لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس، لكن الولايات المتحدة تعتقد أن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه قبل مهاجمة الحركة الفلسطينية لـ إسرائيل في أوائل أكتوبر.