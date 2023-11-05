بلينكن: الولايات المتحدة لا تسعى للصراع مع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته للعراق، اليوم الأحد، إن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع طهران، لكنها ستفعل ما هو ضروري؛ لحماية الأفراد الأمريكيين في المنطقة، من الميليشيات التي تعتقد أنها مدعومة من إيران.

وأضاف من بغداد، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني: “نحن لا نسعى إلى صراع مع إيران، لقد أوضحنا ذلك تماما، لكننا سنفعل ما هو ضروري؛ لحماية أفرادنا، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين”.

وتابع بلينكن أنه أوضح 'بكل وضوح' أن هجمات الميليشيات ضد المنشآت العسكرية الأمريكية 'غير مقبولة على الإطلاق'.

وأضاف بلينكن إن وقف القتال لأسباب إنسانية سيكون خطوة مرحب بها، لكن يجب أن يعالج عدة قضايا، بما في ذلك عودة الأسرى.

ونوه بلينكن بأنه 'من المهم أن يؤدي التوقف المؤقت؛ إلى تعزيز عدد من الأمور، أحدها هو الأسرى'، مضيفا أن واشنطن 'تركز بشكل مكثف على إعادتهم إلى الوطن'.

وقال الدبلوماسي، للصحفيين أيضا، إن الحكومتين الأمريكية والعراقية، تعملان على التأكد من عدم انتشار الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة إلى أماكن أخرى.