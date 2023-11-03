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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين| بلينكن: الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفع بحل الدولتين إلى الأمام

أرشيفية
أرشيفية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الوزير أنتوني بلينكن شدد خلال لقائه عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بيني جانتس في تل أبيب، الجمعة، على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفع بحل الدولتين إلى الأمام.

وأضاف ميلر أن بلينكن أكد لجانتس أن الولايات المتحدة "تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي".

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كما ناقش الوزيران الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الأسرى، والحفاظ على الهدوء والاستقرار في الضفة الغربية.

من جانب آخر، قالت مجلة "فورين بوليسي" اليوم الجمعة، إن المئات من مسؤولي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تبنوا خطابا، يدعو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، للضغط؛ من أجل "الوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال العدائية" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في غزة.

وقالت "فورين بوليسي" في تقرير، الجمعة، إن الخطاب المفتوح الذي أرسله موظفو الوكالة، يعكس تزايد القلق داخل الحكومة الأميركية بشأن دعم بايدن لإسرائيل في حربها ضد "حماس" بقطاع غزة.

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