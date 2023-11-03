%90 من المساعدات وصلت غزة.. الهلال الأحمر يكشف مفاجأة عن نقص المعونات

أكد الدكتور هاني الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن هناك خلية عمل تعمل بقوة، وتم استقبال 72 طائرة تحمل مساعدات من 17 دولة مختلفة، في مطار العريش.

وأضاف هاني الناظر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن 370 شاحنة مساعدات داخلت إلى قطاع غزة، لافتا إلى أنه يتم التواصل بشكل يومي مع الهلال الأحمر الفلسطيني بشأن احتياجاتهم من المساعدات.

وأوضح الدكتور هاني الناظر الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن هناك تنسيق تام ولازم في كيفية استقبال وتوزيع المساعدات، لافتا إلى أننا نعمل وفق خطة واضحة بتنسيق كامل.

وأشار الدكتور هاني الناظر الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إلى أنه تم الانتهاء من 90% من المخزون الذي تم إرساله من الدول من مساعدات إلى قطاع غزة، مستدركا أنه يتبقى 20% فقط.