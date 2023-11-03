الصحة الفلسطينية: 15 شهيدا وأكثر من 60 جريحا إثر استهداف القافلة الطبية جنوب غزة

قال أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، إنه يجب على العالم أن لا يقف صامتا أمام مجزرة اليوم.

وأضاف أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي نقلته القاهرة الإخبارية،: "15 شهيدا وأكثر من 60 جريحا إثر استهداف القافلة الطبية جنوب غزة".

وأشار أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، إلى أن: "الاحتلال استهدف سيارتي إسعاف في طريقهما إلى جنوب غزة"، موضحا :"أبلغنا الأمم المتحدة باستهداف الاحتلال لسيارات الإسعاف".

وأوضح أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية،: "الاحتلال يبرر جرائمه بادعاءاته المستمرة بأنها تستهدف مسلحين".

