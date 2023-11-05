البيت الأبيض: واشنطن قلقة من الوضع بغزة ونرفض تقليص الدعم للسلطة الفلسطينية

قال نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر اليوم "الأحد" إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء عدد الضحايا المدنيين الناجم عن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتدعو شريكها في الشرق الأوسط إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

واضاف فاينر 'ما سأقوله هو أن بعض الصور وبعض الأحداث التي شهدناها تحدث في غزة كانت مفجعة لنا جميعًا.

وقال فاينر في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز: “هناك أناس أبرياء يقتلون في هذا الصراع في غزة”.

وتابع فينر إنه من الصعب التنبؤ بجدول زمني لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس، لكن الولايات المتحدة تعتقد أن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه قبل مهاجمة الحركة الفلسطينية لإسرائيل في أوائل أكتوبر.

واستطرد 'لذلك لا أريد التكهن بمدى اقترابنا أو عدم اقترابنا من نهاية الحرب، لكن ما سأقوله، إن الرئيس جو بايدن كان واضحًا جدًا بشأن هذا الأمر، وهو أنه عندما ينتهي هذا الصراع، لا يمكننا العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل 7 أكتوبر، سواء في غزة أو في الضفة الغربية.

كما عارض فاينر تقليص الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية في ظل الظروف الحالية، لافتا إلى أنها 'تعمل في كثير من الحالات إلى جانب قوات الأمن الإسرائيلية'.