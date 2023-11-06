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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ: تهديد وزير إسرائيلي غزة بالنووي انتهاك صارخ للقانون الدولي

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

أدان النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو ، والتي طرح فيها إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد خيارات إسرائيل في الحرب ضد الفلسطينيين، مشيرا إلي أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأضاف "البدري" فى تصريحات له ، إن مخطط تقسيم غزة وتهجير الفلسطينيين، بات واضحًا وفقًا للخريطة التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منددا بما تقوم به من حملات إبادة جماعية تجاوزت مبدأ الدفاع عن النفس.

وأشار إلي أن  الصراع الذي نشاهده الآن هو الأعنف في القضية الفلسطينية، وهذا واضح في العدد الكبير للشهداء والجرحى من أطفال ونساء وشيوخ وشباب، بالإضافة إلي ضرب المستشفيات وسيارات الإسعاف واعاقة دخول المساعدات للمدنيين.

وطالب عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي بالوقوف على مسئولياته وسرعة التدخل لمنع كارثة إنسانية من شأنها تدمير المنطقة بأكملها، بالإضافة إلي دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام فى المنطقة وادخال مزيدا من المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قنبلة نووية قطاع غزة الفلسطينيين إسرائيل

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