كشف لغز بلاغات سرقة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات وضبط مرتكبيها.

تم ضبط (ممرضة – مقيمة بمحافظة الجيزة) لقيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بدائرة قسم شرطة الجمالية، بمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين مقيم بمحافظة الجيزة ) بأسلوب"المغافلة"حال عملها ممرضة لوالدة المجنى عليه .



وضبط (4 عاطلين) بدائرة قسم شرطة بدر ، حال إستقلالهم دراجة نارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية بدائرة القسم، ومحمل عليه عدد (4) غطاء بالوعات صرف صحى وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحى لبيعها لأحد تجار الخردة.

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامه بسرقة شقة (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) بأسلوب "التسلق" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.