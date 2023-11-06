ميس حمدان عبر إنستجرام: باقون كالزيتون

شاركت الفنانة ميس حمدان حالة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري لتدعيم القضية الفلسطينية.

وكتبت ميس حمدان:"باقون كالزيتون، جيل جيلين خمسين، غزة".

وطرحت ميس حمدان، أغنية جديدة، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حملت اسم “مهندم وشيك”.

أغنية مهندم وشيك، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتمثل عودة لـ ميس حمدان للغناء مرة أخرى، بعد توقف دام لسنوات عن طرح أي أعمال غنائية جديدة.

واعتمدت ميس حمدان في تصوير الأغنية، على الحركات الاستعراضية التي تجيد تقديمها.

آخر أعمال ميس حمدان الفنية، أغنية عنوان "صح صح"، التى طرحتها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير محمد النواف، وتعد ثانى تجارب ميس فى الغناء بالخليجى بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.