في عيد ميلادها الـ 40.. صور أثارت جدلا لـ مي سليم بالسوشيال|شاهد

يصادف اليوم 6 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة مي سليم، والتي أتمت عامها الـ 40 اليوم.

وتحرص الفنانة مي سليم، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتفضل مي سليم، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها ،كما تميل إلى ارتداء الالوان الزاهيه .

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي سليم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، وتميل إلى اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة.

كما تفضل مي سليم الشعر الطويل، وتختار ألوان الشعر البنية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها.

وإليكم صور مي سليم