حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة البناء المخالف بحي الوراق

شن حي الوراق التابع لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لإزالة التعديات والاشغالات في الطريق العام، والبناء المخالف بجزيرة محمد ومنطقة طناش، وبحضور قوات الشرطة.
أسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة لسقف جمالون صاج وجمالون آخر جاري تجهيزه، و غرف بالطوب الابيض بمنطقة طناش و جزيرة محمد.
يأتي ذلك في إطار توجيه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.
كما شدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.