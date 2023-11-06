"المشكلات السياسية بأرمنيا وعلاقتها الخارجية".. رسالة دكتوراه لـ كريم سامي بجامعة حلوان

حصل المقدم كريم سامي إبراهيم، على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في القانون الدولي، عقب مناقشة رسالته التي جاءت بعنوان "المشكلات السياسية بأرمنيا وعلاقتها الخارجية في الفترة من 1991م إلى 2014م".

دكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى

وكانت قد منحت كلية الحقوق بجامعة حلوان المقدم كريم سامي إبراهيم، درجة دبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية في العام الجامعي 2010\2011م، كما استطاع أن ينال دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 2014م.

واليوم يتقدم موقع صدى البلد بخالص التهاني القلبية إلى المقدم كريم سامي إبراهيم، على حصولة درجة الدكتوراة في القانون الدولي، برسالة جاء عنوانها كالآتي "المشكلات السياسية بأرمنيا وعلاقتها الخارجية في الفترة من 1991م إلى 2014م".