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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يوجه بتوافر جميع السلع اللازمة للمواطنين في 12 مركزا ومدينة

طارق رحمي محافظ الغربية
طارق رحمي محافظ الغربية

وجه طارق رحمي محافظ الغربية، بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، خاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان، وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

جاء ذلك، خلال متابعته من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق في الـ 12 مركز ومدينة بالمحافظة، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

وتابع المحافظ منافذ معا ضد الغلاء بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، كما تابع منافذ معا ضد الغلاء بحي أول وحي ثان ومركز ومدينة المحلة، بالإضافة إلى متابعته معا ضد الغلاء في بسيون وقطور وسمنود والسنطة وزفتى وكفر الزيات.

وتفقد "المحافظ"، خلال الاتصال، المعارض في مختلف المراكز والمدن؛ للاطمئنان على توافر كافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة.

كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول؛ لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع الحرص على عدم وجود نواقص بالمعارض، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية؛ لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، ووضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين.

كما وجه المحافظ بزيادة جميع أنواع الخضروات والفواكه بالمعارض، مع مراعاة المقارنة بين الأسعار مع المعارض، ومع الأسعار بالخارج؛ لجذب المزيد من المواطنين، بالإضافة إلى توفير منتجات لحوم أكثر.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات، ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وشدد على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

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